Meuthen: AfD schneidet in NRW und im Bund besser ab als im Norden

Kiel „Die AFD hat das Dutzend vollgemacht, wir sind in den zwölften Landtag in Folge gekommen“, sagte Storch am Sonntag am Rande der Wahlparty ihrer Partei. „Die AfD hat Wahlkampf unter erschwerten Bedingungen machen müssen: Bedrohungen, Anfeindungen, Demonstrationen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen - das ganze Programm, was die Linke für demokratischen Diskurs halten“, sagte Storch. „Die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die in Ost- und Westdeutschland reüssiert.“ Laut ARD-Hochrechnung kommt die AfD auf 5,6 Prozent, laut ZDF-Hochrechnung auf 5,5 Prozent.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen geht davon aus, dass seine Partei in Nordrhein-Westfalen und bei der Bundestagswahl besser abschneiden wird als in Schleswig-Holstein. „In NRW wird das Ergebnis nächstes Wochenende höher liegen und bei der Bundestagswahl noch einmal höher“, sagte Meuthen am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Das gute Abschneiden der FDP in Schleswig-Holstein (rund elf Prozent) wertete Meuthen als ein „regionales Ereignis“, das kein Signal sei für die Bundestagswahl. Er sagte: „Die FDP hat insgesamt noch zwei prominente Gesichter, das sind Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein und Christian Lindner in NRW.“ Dem Wahlsieger CDU habe im Norden nicht nur der Neuheitswert seines Kandidaten Daniel Günther geholfen, sondern auch „die sehr krass linke Positionierung der schleswig-holsteinischen SPD“.

Laut Hochrechnungen wird die AfD im Kieler Landtag erstmals mit vier Abgeordneten vertreten sein. Sie erhielt laut Hochrechnungen etwas weniger als sechs Prozent der Stimmen. Zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen tritt die AfD mit Marcus Pretzell als Spitzenkandidaten an. Pretzell ist der Ehemann der zweiten AfD-Vorsitzenden Frauke Petry.