Vollbremsung in Kiel

Am Ende waren die Erwartungen der Sozialdemokraten an ihren Superstar doch zu groß. Nach dem furiosen Start des neuen SPD-Chefs und Kanzlerkandidaten hat der „Schulz-Zug“ jetzt sechs Wochen nach der Saarland-Wahl erneut einen Halt eingelegt. Oder vielmehr eine unplanmäßige Vollbremsung am Bahnhof...