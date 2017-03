Weils Lapsus

Die Absichten waren ehrenwert, doch der Ertrag ist gering. Die Geschichte von Rot-Grün in Niedersachsen und den Muslimverbänden wird immer mehr zur Sackgasse. Und auch weil der so vorsichtige Ministerpräsident Weil einen Brief zu früh schrieb, wachsen die Zweifel an der Staatskunst dieser Regierung...