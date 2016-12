Der Geist der Kleinen

Außer Autos will der VW-Konzern in der digitalen Welt von morgen auch digitale Mobilitäts-Dienstleistungen verkaufen. Das soll zusätzliche Erträge bringen und Wettbewerber auf Distanz halten. Deshalb werden die Wolfsburger verstärkt eigene digitale Produkte entwickeln und anbieten. Dafür sollen in...