Domians Nachtschicht

Viele Menschen gibt es wohl nicht, die so lange am Stück in der Nachtschicht arbeiten. Fast 22 Jahre waren es bei Jürgen Domian. Jahre, in denen er immer nachts zwischen 1 und 2 Uhr live im WDR am Telefon saß und sich die Sorgen fremder Leute anhörte. Einsame alte Menschen riefen bei ihm an....