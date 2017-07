Regierung fährt wohl harte Linie

In der Diesel-Affäre will die Bundesregierung die Autoindustrie zum Umsteuern zwingen. Die lange zerstrittenen Ministerien stellten am Montag klar, dass sie die Abgas-Probleme mit Software-Updates bei Millionen Dieseln nicht gelöst sehen. Mitten im Bundestagswahlkampf treffen sich am Mittwoch Regierung, Autoindustrie, Länder und Kommunen, um Fahrverbote für Diesel-PKW zu vermeiden. ...