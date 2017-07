Der Tag, an dem das Wasser kam

Ein weißer Oldtimer steht am Straßenrand. Der Fotograf sagt scherzhaft zur Braut: „So, junge Dame, Sie legen sich jetzt mal auf die Motorhaube.“ Helmuth Förster und seine Frau Kerstin haben am Freitag im Rathaus in Wolfenbüttel geheiratet und anschließend Fotos vor der Herzog-August-Bibliothek...