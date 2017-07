Wenn der Keller plötzlich voll Wasser läuft

Gegen 3 Uhr morgens gibt Reinhard Fischer auf. „Das Wasser kam mit so viel Druck durch die Kellertür, dass ich nicht mehr dagegen anhalten konnte“, sagt er. In seinem Haus in Wolfenbüttel wohnt er schon seit 30 Jahren. Es steht direkt neben dem sogenannten „Klein Venedig“. Holländische Städtebauer...