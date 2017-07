Straßenschlachten in Hamburg: Polizei fordert Verstärkung an

Brennende Autos, Straßenschlachten, schlimme Verwüstungen: Der erste G20-Gipfel in Deutschland wurde von Gewalt und Chaos auf Hamburgs Straßen überschattet. Die Einsatzleitung der Polizei in Hamburg forderte Verstärkung aus anderen Bundesländern an. Die vorläufige Bilanz des ersten Gipfeltages sah...