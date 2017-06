Augen zu und durch

Als sie um halb vier Uhr früh am Freitagmorgen in ihrem Wahlkreis Maidenhead eintrifft, ist ihre Miene wie versteinert. Premierministerin Theresa May weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sie sich verzockt hat. Im April, getragen von einem phänomenalen Hoch in den Umfragen, hatte sie Neuwahlen ausgerufen. Ihr Traum: eine noch größere Mehrheit im Parlament, eine satte Basis für die Verhandlungen über einen harten Brexit. Nun hat die...