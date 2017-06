Deutschland ruft in der Katar-Krise zur Mäßigung auf

Trotz Vermittlungsbemühungen zeichnet sich in der schweren Krise zwischen Katar und mehreren arabischen Staaten keine Entspannung ab. Die Bundesregierung rief am Mittwoch zum Dialog und Abbau der diplomatischen Spannungen auf. „Wir sind überzeugt, dass ein Zwist unter Partnern und Nachbarn am Ende nur die Falschen stärkt“, sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen seinem saudischen Kollegen Adel Al-Dschubair in Berlin....