Land unter beim Klimaschutz

Am Ende konnten sie es selbst kaum glauben. Als sich am Abend des 12. Dezember 2015 in Paris zum ersten Mal alle Länder der Welt auf einen gemeinsamen Vertrag zum Klimaschutz einigten, flossen Tränen. Politische Erzfeinde, Klimasünder und Klimaschützer lagen sich in den Armen, denn plötzlich war er...