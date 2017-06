Kann China für Europa ein Partner sein?

Rein äußerlich sieht alles nach einem harmonischen Treffen aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang lächeln sich am Donnerstag an, tauschen Höflichkeiten aus. „Unsere Worte zählen, und unsere Taten müssen Erfolge haben“, kündigt der Gast aus Peking an. Es folgt ein glühendes Bekenntnis zu Freihandel und Klimavertrag. Am heutigen Freitag wird Li beim EU-China-Gipfel die gleichen...