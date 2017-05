Lange bleibt es ruhig, dann folgen unschöne Szenen

Zwei Anhänger des VfL Wolfsburg stehen etwas verloren in der Halle des Braunschweiger Hauptbahnhofs und suchen gegen 17.30 Uhr weitere Fans in Grün-Weiß. Vergeblich – noch. Es sind sehr, sehr wenige VfL-Fans, die sich zum Bahnhof oder in die Innenstadt von Braunschweig wagen an diesem Montagabend,...