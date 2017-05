Eine Freundschaft steht auf dem Spiel

Es kommt selten vor, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Rede derart heftige Reaktionen auslöst. Doch ihre Worte bei einer CSU-Veranstaltung in München-Trudering am Sonntag elektrisierten die internationale Öffentlichkeit: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten,...