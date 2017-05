Kann Armin Laschet nur durch einen Trick Ministerpräsident werden?

Die Wahl im Land hat Armin Laschet am Sonntagabend klar gewonnen, bei seinem eigenen Wahlkreis ist das noch nicht ganz sicher. In Aachen liegt er Kopf an Kopf mit SPD-Konkurrentin Daniela Jansen. Das könnte zu einem Problem werden.Dann nämlich, wenn Laschet den Wahlkreis Aachen II verliert und...