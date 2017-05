„Wir brauchen mehr Betreuungsplätze“

Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen – vor allem die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige ist in den letzten zehn Jahren bundesweit stark angestiegen – auf knapp 720 000 im Jahr 2016, ein Plus von mehr als 400 000. Damit besucht inzwischen knapp...