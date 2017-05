CDU und FDP liebäugeln mit Jamaica-Koalition

Wolfgang Kubicki (2.v.r), Spitzenkandidat der FDP, und andere Parteimitglieder jubeln am 07.05.2017 in Kiel (Schleswig-Holstein) nach Bekanntgabe der ersten Prognosen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die FDP als Wunsch-Koalitionspartner habe, aber immer auch für Gespräche mit den Grünen zur Verfügung stehe, sagte Günther am Sonntagabend im ZDF. An der Prioritätensetzung habe sich nichts geändert. Die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold sagte, ihre Partei sei nach der abgewählten „Küstenkoalition“ von SPD, Grünen und SSW auch für andere Koalitionen offen.

Alle Demokraten müssten miteinander reden können. Entscheidend sei, dass das Land weltoffen, humanitär, sozial und ökologisch gerecht bleibe. „Da scheint mir eine Ampel deutlich besser zu passen als Jamaika, aber wir werden in den nächsten Tagen mit allen sprechen.“ FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki sagte, er habe immer gesagt, dass er ein Jamaika-Bündnis für die wahrscheinlichste Variante halte. Wenn die Sozialdemokraten ein so desaströsen Ergebnis einführen, sei es schwer zu vermitteln, dass so weitergemacht werden solle wie bisher - nur mit der FDP statt dem SSW.

Kubicki will SPD und Grünen nicht zu einer Regierungsmehrheit verhelfen und kann sich eine Ampelkoalition mit der Hilfe der FDP schwer vorstellen. „Ich hätte nie erwartet, dass die Union so weit vor der SPD liegt. Das ist ein guter Tag für die Freien Demokraten, denn wir haben das Ergebnis ja aus eigener Kraft geschafft, wir haben ja auch keine Bundestagsfraktion“, sagte Kubicki im ZDF. Kubicki warf Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) Hochmut vor. „Wer so viele Prozente verliert, wer so selbstgefällig ist wie Torsten Albig, der kann doch nicht erwarten, dass man ihm im Amt hält. Also die Sozialdemokraten müssen auch mal in sich gehen, aber eine Regierung unter der Führung von Torsten Albig kann ich mir schwer vorstellen.“ dpa/reuters