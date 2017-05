Tag der Pressefreiheit – Recherchieren unter Gefahr

Plötzlich schert der Mann aus dem Demonstrationszug aus, rennt in Richtung Rathaustreppe auf den Fotoreporter zu – und schlägt zu. Der Mann trifft den Fotografen im Gesicht, die Lippe blutet. Es ist der 21. Februar 2016, die fremdenfeindliche MV-gida, ein Pegida-Ableger in Mecklenburg-Vorpommern, protestiert in Grevesmühlen. Der Täter soll ein Rechtsextremist aus der Region sein. Ein Jahr später wird er...