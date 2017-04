Stochern im Scherbenhaufen: Wie weiter mit der Türkei?

Nazi-Praktiken, Faschismus und Rassismus, Unterstützung von Terroristen: Was musste sich die Bundesregierung in den vergangenen Wochen nicht alles aus dem Munde des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan anhören. Kein Wunder, dass Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) dem türkischen Verfassungsreferendum am Sonntagabend in einer ersten Reaktion sogar etwas Positives abgewinnen konnte. „Es ist gut, dass der so erbittert geführte...