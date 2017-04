Türkei-Votum in Deutschland: Jubel und Leid trennt tiefer Graben

„Evet“ oder „Hayir“ - „Ja“ oder „Nein“: Die Auszählung des Referendums haben am Ostersonntag auch viele in Deutschland lebende Türken verfolgt. Als sich am Abend abzeichnete, dass eine knappe Mehrheit (51,4 Prozent) der Türken für die Verfassungsänderung gestimmt hat, zeigte sich der politische Riss in der türkischen Gesellschaft. In Bars, Restaurants und Kneipen in Berlin-Kreuzberg, Duisburg-Marxloh und anderswo verfolgten die Türken...