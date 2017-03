Große Ehre für junge Journalisten

Es gab schon bessere Zeiten für Journalisten. Der Berufsstand, der gerne als 4. Gewalt im Staat bezeichnet wird, steht mächtig unter Druck. Mancherorts wird er diffamiert, an anderen Orten sogar drangsaliert. Erinnert sei an die Verhaftungswellen in der Türkei, öffentliche Anfeindungen auf Demonstrationen („Lügenpresse“) und den Ausruf „alternativer Fakten“ des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Dass es sich dennoch lohnt, für die Zukunft eines unabhängigen, auf Fakten basierenden Journalismus einzutreten, davon konnten sich gestern die rund 100 geladenen Gäste bei der Verleihung des Eckensberger-Preises in Wolfenbüttel überzeugen. In der altehrwürdigen Augusteerhalle der Herzog-August-Bibliothek wurden sieben Nachwuchsjournalisten ausgezeichnet, die mit ihren Beiträgen den Nerv der Jury getroffen hatten. Neben allerlei Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Kirche waren auch zahlreiche Chefredakteure der Funke-Mediengruppe vor Ort, um den ausgezeichneten Berufsanfängern ihre Anerkennung zu zollen. Auch der Geschäftsführer der Funke-Mediengruppe, Michael Wüller, und der Geschäftsführer des BZV Medienhauses, Claas Schmedtje, wohnten der Verleihung bei.

„Machen Sie nicht das Medium für die verbreitete Botschaft verantwortlich.“ Vanessa Ohlraun, HBK-Präsidentin, über die Informationsvermittlung in Zeiten von „Fake news“

Der erste Preis

Für ihr Porträt einer Kommunalpolitikerin („Die Frontfrau mag nicht mehr“) erhielt Geraldine Oetken von der Braunschweiger Zeitung den ersten Preis. Die 26-Jährige schildert am Beispiel der ehemaligen Bürgermeisterin von Ehra-Lessien – so einfühlsam wie möglich, so distanziert wie nötig – den Fluch der guten Tat. SPD-Politikerin Jenny Reissig hatte sich den Merkel-Satz „Wir schaffen das“ zu eigen gemacht und versucht, in der Hochphase der europäischen Flüchtlingskrise 2015 Hunderte zugewiesene Flüchtlinge in den kleinen Ort im Kreis Gifhorn zu integrieren. Als dann die Stimmung in Deutschland kippt, als es in der Diskussion immer mehr um „Obergrenzen“ geht und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck von „weiten Herzen, aber endlichen Möglichkeiten“ spricht, verliert Reissig die jahrelange Unterstützung in ihrer Gemeinde. Nach der Kommunalwahl im September 2016 ist für die resolute Frau klar: Lieber selbst zurücktreten als irgendwann zurückgetreten werden.

Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, begründete in seiner Laudatio, warum Oetkens Beitrag die Jury in besonderer Weise überzeugte: „Die Autorin hat sehr kluge Fragen gestellt. Das Ergebnis ist ein filigraner Text, der den Leser mitnimmt und ihn gleichzeitig zum Zeugen eines Innenlebens macht.“ Ein Innenleben, das zwischen Melancholie und einer gehörigen Portion an Trotz bei der Porträtierten schwanke. Für Maus ist Oetkens Text ein Paradebeispiel dafür, was guten Journalismus in einer regionalen Tageszeitung ausmacht. „Große Weltereignisse werden auf die kommunale Ebene heruntergebrochen und für den Bürger so begreifbar gemacht.“

Die Festrede

Der Eckensberger-Preis wird seit 2009 alle zwei Jahre verliehen. Gewürdigt wird damit das Lebenswerk des ehemaligen Herausgebers und Chefredakteurs der Braunschweiger Zeitung, Hans Eckensberger, und seiner Frau Helga. Preise und Preisgeld werden von der gleichnamigen Stiftung gespendet.

Die Festrede hielt in diesem Jahr die gerade erst ins Amt gewählte Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig, Professorin Vanessa Ohlraun. Sie forderte die Preisträger dazu auf, sich ihre Neugierde und ihre Offenheit zu bewahren. Ohlraun verwies auch mit Blick auf die Wahl von Donald Trump auf die Verantwortung von Journalisten. „Die verantwortungsvolle Art, mit der Sie mit Fakten umgehen, und mit der Sie die Informationen und Sichtweisen, die Ihnen präsentiert werden, wiedergeben, ist von enormer Bedeutung im sogenannten Zeitalter des Postfaktischen.“ Die Verbreitung von Falschmeldungen sei aber keineswegs ein neues Phänomen. Das habe es schon zu Zeiten von Luther und Guttenberg gegeben. Auch verwies Ohlraun auf die Diffamierung der freien Presse im Nationalsozialismus. Man solle sich deshalb in diesen Tagen davor hüten, die fortschreitende Digitalisierung der Medien und die Individualisierung der Mediennutzung zur Wurzel allen Übels zu erklären. „Machen Sie nicht das Medium für die verbreitete Botschaft verantwortlich“, sagte die HBK-Präsidentin.

Die weiteren Preisträger

Peter Cott (29) von der Ostthüringer Zeitung (OTZ) nimmt den Leser mit auf einen Selbstversuch. Eine Woche schildert der passionierte Fleischesser, wie es sich anfühlt, als Veganer auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten. Anschaulich und augenzwinkernd zugleich zeigt Cott, wie schwer, aber auch wie erkenntnisreich so eine Woche sein kann. Der Beitrag „Veganer Selbstversuch: Am schwersten war das Grillfest“ wurde von der Jury mit dem zweiten Preis bedacht. Jury-Mitglied Dr. Wolfgang Müller von der Eckensberger-Stiftung sagte: „Der Autor ist ein Schreibkünstler. Er hat sich eines wichtigen Themas angenommen, das einen Nutzwert für den Leser hat. Geschrieben hat er das mit Humor und Herz.“

Die drittplatzierte Karolina Warkentin stammt ursprünglich aus dem polnischen Poznan. Ihr Volontariat machte die 26-Jährige unter anderem bei der Neuen Ruhr Zeitung (NRZ). Heute ist sie Redakteurin für digitale Aus- und Weiterbildung bei der Medien-Akademie Ruhr. Für ihren von der Jury prämierten Beitrag „Stadtrat unter der Lupe“ befragte sie über Monate Ratsmitglieder in der niederrheinischen Stadt Emmerich. Am Ende entstand eine doppelte Zeitungsseite, die auch durch die hervorstechende optische Gestaltung dem Leser genaue Einblicke in das Gremium gewährt. Wer sitzt im Rat? Wie ist die Altersstruktur, wie der Familienstand der Mitglieder? Und was sind aus Sicht der Ratsmitglieder die drängendsten Probleme der Stadt? Nur einige Fragen, die Warkentin stellt – und beantwortet. So entsteht in Zeiten von wachsendem Argwohn gegenüber politischen Entscheidungen große Transparenz für den Bürger.

Anna Ernst, Linda Heinrichkeit (beide Westdeutsche Allgemeine Zeitung/WAZ), Melina Hose (HarzKurier) und Anna K. Waiblinger (Braunschweiger Zeitung) erhielten in Wolfenbüttel Anerkennungspreise. Während Ernst einer dubiosen Lehrstuhl-Finanzierung an einer Privatuni auf die Spur kam, begleitete Heinrichkeit den Ausflug einer Essener Schule an die niederländische Nordsee. Die Schule ist eine besondere: Nur drei Kinder kommen aus Familien ohne Migrationshintergrund. Für fast alle Schüler war die Reise nach Holland die erste Reise ans Meer. Melina Hose beschreibt das Schicksal einer Hausgemeinschaft in Bad Lauterberg im Harz. Ein Großbrand zerstört mehrere Häuser. Hose erzählt die Geschichte der Betroffenen und den Umgang mit diesem einschneidenden Erlebnis.

Und Waiblinger? Sie stellt in ihrer Reportage anschaulich die Ängste von drei Frauen dar, die vor der Gewalt zu Hause in ein Wolfsburger Frauenhaus geflüchtet waren. „Alle vier Beiträge haben eines gemeinsam: Die Autoren sind ganz nah am Geschehen, sie haken nach und stellen unbequeme Fragen“, lobte die Jury.

Alle preisgekrönten Texte lesen Sie in der Wochenend-Beilage unserer Zeitung am 8. April.

DER STIFTUNGSPREIS UND DIE JURY Die Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung wurde am 1. März 1974 errichtet und ist der Erinnerung an den Zeitungsverleger und Chefredakteur Hans Eckensberger gewidmet. Sie wurde durch testamentarische Verfügung von Helga Eckensberger (1917 bis 1973) ermöglicht. Die Stiftung ist seit 1974 tätig. Sie fördert in unserer Region Projekte auf den Gebieten Kultur, Bildung, Ausbildung und Soziales. Der Eckensberger Preis ist ein Nachwuchsjournalistenpreis. Ausgezeichnet werden Einzel-Beiträge von Volontären, Redakteuren sowie Pauschalisten in den ersten beiden Berufsjahren nach Abschluss der Ausbildung bei den deutschsprachigen Tageszeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Beiträge mussten zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2016 erschienen sein. Jurymitglieder: Armin Maus, Chefredakteur Braunschweiger Zeitung, Thomas Roth, stellv. Chefredakteur, Katrin Schiebold, Chefreporterin. Die Stiftung wird vertreten von: Dr. Wilhelm J. Koller, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, Dr. Wolfgang M. Müller, stellv. Vorstandsvorsitzender, und Claudia Strukmeier, Vorstandsmitglied. Preisgeld: Für den 1. Preis gibt es 1000 Euro, für den 2. Preis 500, für den 3. Preis 300 Euro. Die vier Anerkennungspreise sind mit jeweils 200 Euro dotiert.