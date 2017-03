May: Es gibt kein Zurück

Neun Monate nach dem Brexit-Referendum hat der Countdown zum EU-Austritt Großbritanniens begonnen. In zwei Jahren sollen die Einzelheiten der Trennung unter Dach und Fach sein. Am Mittwoch traf der von Premierministerin Theresa May unterzeichnete Brief in Brüssel ein. Die Regierung in London hatte darin den Artikel 50 des EU-Vertrags angerufen, der den Austritt aus der Gemeinschaft regelt. „Das ist ein...