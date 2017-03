„Fast schon paranoid zu nennende Verschwörungsangst“

Niedersachsens Verfassungsschutz hat die vom türkischen Geheimdienst MIT ausspionierten mutmaßlichen Anhänger der Gülen-Bewegung vor Besuchen in ihrem Heimatland gewarnt. „Wir haben diese Menschen in Kenntnis gesetzt, damit sie nicht arglos in die Türkei reisen, wo ihnen möglicherweise die...