Streit um Graffitis an der Autobahn

Türkische Diplomaten protestieren gegen Erdogan-kritische Schriftzüge an der Autobahn A 40 mitten im Ruhrgebiet. Das türkische Generalkonsulat hat die Chefin des Landesbetriebes Straßen. NRW in einem Brief aufgefordert, die bis zu 30 Meter langen Graffitis sofort entfernen zu lassen. ...