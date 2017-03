Hubertus Heil als SPD-Direktkandidat nominiert

Mit scharfen Attacken auf die politischen Gegner hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Abend in Meine den Wahlkampf für die Bundestagswahl in unserer Region eröffnet. Schwesig sprach vor Delegierten und Gästen auf der Wahldelegiertenkonferenz der Sozialdemokraten für den Wahlkreis...