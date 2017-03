Das Märchen vom Untergang der Exoten

Von Frühling keine Spur. Grau und winterlich zeigt sich Genf, diese eigene Welt. Es ist fast eine Art Miniatur-Staat, in dem 200 Weltorganisationen ihren Sitz haben. Diese Schweizer Stadt am See – umrahmt von Alpengipfeln – gilt als Synonym für UNO, für internationale Diplomatie, für Kommerz und...