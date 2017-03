Türkischer Außenminister: Deutschland muss sich benehmen

Sie reden nicht miteinander. Bloß übereinander. Über die Medien. „So kann es nicht weitergehen“, sagt der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Da stimmt sein deutscher Kollege Sigmar Gabriel (SPD) mit ihm überein. Schon am nächsten Mittwoch will er Cavosoglu treffen. Es ist ein Schritt zur Deeskalation. Ein Plan B ist in Berlin nicht erkennbar, wohl aber: viel Ratlosigkeit. Mit der Inhaftierung des...