Beinahe oscarreif, der politische Aschermittwoch

Der politische Aschermittwoch ist auch Unterhaltung, im Idealfall Hollywood-like. Höchste Zeit, Preise zu verteilen. Wer hält die beste Rede? Wer heizt dem Gegner am intelligentesten ein? Das Publikum lässt am Aschermittwoch den Alphatieren vieles durchgehen, was an normalen Tagen unter „politisch...