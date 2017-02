Pistorius: Sehr wichtiger Schlag gegen Salafistenszene

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Göttingen und Kassel zwölf Gebäude durchsucht, zwei Männer festgenommen und etliche Schusswaffen sichergestellt. Laut Polizei gehören die beiden zur salafistischen Szene, sie sollen konkrete Pläne gehabt haben, einen oder mehrere Terror-Anschläge zu begehen. Einige Stunden später drängen sich Medienvertreter in einem großen Saal einer Polizeidienststelle am...