Lob vom VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig

Es bleibt dabei, die Leistungen in den jeweils vergangenen fünf Jahren sollen belohnt werden. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), der Dachverband der 36 Profiklubs, stellte am Donnerstag in Frankfurt das neue Vier-Säulen-Modell vor, nach dem die nationalen Fernseheinnahmen unter den Erst- und Zweitligisten verteilt werden. Es gilt von der Saison 2017/18 bis 2020/21. Im Juni hatte die DFL den bislang höchstdotierten Fernsehvertrag der...