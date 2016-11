Frankreich kündigt schärfere Abgas-Kontrollen an

Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal schwingt sich zur Speerspitze der Aufklärung im Abgas-Skandal auf. Am Donnerstag kündigte sie im Abgas-Untersuchungsausschuss der EU schärfere Kontrollen in Frankreich an. „Es wird eine zweite Welle geben“, sagte sie in Straßburg mit Blick auf eigene...