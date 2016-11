SPD will Kanzlerkandidaten erst im neuen Jahr benennen

Die SPD will offiziell erst Anfang 2017 entscheiden, wer als Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel antritt. Auch nach der Ankündigung der CDU-Vorsitzenden, sich erneut für das Amt der Kanzlerin zu bewerben, halte die SPD an ihrem Fahrplan fest, sagte Generalsekretärin Katarina Barley am Montag nach einer SPD-Vorstandssitzung. Der Kandidat der SPD soll nun bei einer turnusmäßigen...