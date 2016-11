Stellen Sie Ihre Fragen zu 2017!

Wie schnell kommt der Brexit und was bedeutet er für Europa? Alexander Thiele, Europarechtler aus Göttingen, blickt in die Zukunft.

Wie wird die Elbphiharmonie vom Publikum angenommen? Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg, blickt in die Zukunft.

Was für ein US-Präsident wird Donald Trump sein? Darüber wird Ulrich Menzel sprechen, emeritierter Professor für Internationale Beziehungen.

Braunschweig Sieben Experten der Region blicken in die Zukunft. Was wollen Sie wissen? Wir liefern bei unserer Orakel-Veranstaltung am 8. Dezember erste Antworten.

Das Jahr 2017 kommt immer näher – und es stellen sich viele interessante Fragen. Was bedeutet Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten für die USA und den Rest der Welt? Wie geht die deutsche Bundestagswahl aus? Bleibt Angela Merkel weitere vier Jahre Kanzlerin? Und gelingt Eintracht Braunschweig der Aufstieg in die erste Liga?

Lesen Sie mit uns im Kaffeesatz, wagen wir gemeinsam den Blick in die Kristallkugel! Was bringt uns das neue Jahr? Am 8. Dezember befragen wir wieder unser Orakel. Sieben Fachleute aus der Region sprechen über Politik, Wirtschaft, Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft. Sie analysieren die bisherigen Ereignisse und geben Prognosen ab, was im kommenden Jahr geschehen könnte. Bisher haben sie mit ihren Vorhersagen oft richtig gelegen – oder sind der Realität jedenfalls sehr nahe gekommen.

Blicken wir in unsere Region: Droht dem VfL Wolfsburg im Jahr 2017 der Abstieg in die zweite Liga? Was wird aus überschuldeten Kommunen wie Helmstedt? Kann der neue Landrat Gerhard Radeck den Landkreis stabilisieren? Braunschweig ist eine von sechs Städten, die sich um die Förderung einer Teststrecke für autonomes Fahren im Stadtgebiet beworben haben – wer kriegt den Zuschlag? Es geht um 80 Millionen Euro.

Richten wir den Blick nach Berlin: Ein neuer Bundestag wird im kommenden Jahr gewählt. Spannend ist die Frage, wie die AfD bei der Wahl abschneiden wird. Bei Landtagswahlen hat sie aus dem Stand zweistellige Ergebnisse geholt – gelingt ihr das nun auch auf Bundesebene? Auch der Bundespräsident wird neu gewählt – wird es Frank-Walter Steinmeier?

Betrachten wir Europa, so wird die Frage vor allem sein, wie die Vorbereitungen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vorangehen. Was wird der Brexit tatsächlich bedeuten, welche Folgen hat er? Werden andere Länder dem Beispiel der Briten folgen? Die Türkei, eigentlich ein Kandidat für den EU-Beitritt, hat sich nach einem niedergeschlagenen Militärputsch immer stärker in die Richtung eines autoritären Staates entwickelt. Wird es gelingen, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan von diesem Weg abzubringen?

Der Blick in die Welt zeigt, dass Konflikte wie der Bürgerkrieg in Syrien weiter andauern – und weiter dafür sorgen, dass Menschen auf der Flucht sind. Wie viele werden es künftig sein, und wie viele werden wir aufnehmen? Wird es uns gelingen, Flüchtlinge dauerhaft zu integrieren? Wie werden sich die USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump in dieser Frage verhalten?

Um all diese Themen und Fragen wird es gehen, aber auch um andere. Gerne greifen wir Ihre Fragen und Anregungen auf und sprechen mit unseren Experten darüber!

SO MACHEN SIE MIT Das Orakel 2017 findet am Donnerstag, 8. Dezember 2016, statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, in Braunschweig. Einlass ist um 18 Uhr. Anmeldung: Sie wollen beim Orakel live dabei sein und die Experten erleben? Dann melden Sie sich gern bei uns an. Per E-Mail an: Nadine.Zimmer@bzv.de. Telefonisch unter: (0531) 3900 315. Sprechen Sie bitte auch auf den Anrufbeantworter. Nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, eine Rückrufnummer und die Zahl der benötigten Plätze. Stellen Sie Ihre Fragen! Was wollen Sie wissen? Welche Entwicklung im Jahr 2016 interessiert Sie besonders? Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an: antworten@bzv.de. Per Post: Braunschweiger Zeitung Hintern Brüdern 23 38100 Braunschweig

