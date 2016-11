Fragen und Antworten zu Donald Trumps Außenpolitik

Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten bedeutet für die Europäische Union und die Nato vor allem: Unsicherheit. Letztlich weiß in Brüssel kaum jemand, was vom künftigen Staats- und Regierungschef für die transatlantische Politik der Vereinigten Staaten zu erwarten ist. Doch dürften schwierige Zeiten anstehen zwischen den lange so engen Partnern USA und Europa. Denn Trumps Maxime lautet: „Amerika zuerst“.

Welchen US-Präsidenten haben sich EU und Nato gewünscht?

Auch wenn nicht jeder seine Meinung öffentlich äußerte: In Brüssel ist kein Spitzenpolitiker bekannt, der Trump die Daumen gedrückt hätte. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte es mit den Worten seiner Frau: „Ein Donald ist genug“. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ging inhaltlich auf Distanz zu Trump. Noch deutlicher wurde vor der Wahl EU-Parlamentspräsident Martin Schulz: „Trump ist nicht nur für die EU ein Problem, sondern für die ganze Welt.“

Was bedeutet seine Wahl für die Nato?

Europäische Nato-Partner wie Deutschland müssen sich wohl darauf einstellen, deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Trump kritisierte im Wahlkampf, Amerika trage eine zu große Last, er werde von den Verbündeten verlangen, mehr für die eigene Verteidigung zu tun – vor allem finanziell. Dies hat zwar auch Barack Obama getan. Trump tritt jedoch entschiedener auf. Spannend ist vor allem die Frage, ob der 70-Jährige die Abschreckungspolitik der Nato gegenüber Russland unterstützt. Die Signale im Wahlkampf waren gemischt. Zur laufenden Aufrüstung in Osteuropa wegen der Ukraine-Krise fragte Trump unter anderem: „Warum sind immer wir diejenigen, die in der Führung sind?“

1 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Er will Amerika wieder groß machen. Und reich. Und das Militär „mächtig, unglaublich“: Der milliardenschwere Bauunternehmer Donald Trump ist am 9. November 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Lange hatten ihm Polit-Experten keine großen Chancen eingeräumt, doch der 70-Jährige schlug im Vorwahlkampf alle republikanischen Konkurrenten aus dem Rennen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Groß ist gut, und Wohlstand ist Erfolg: Dieses Denken ist Donald Trump gewohnt. Schließlich hat er sich selbst ein riesiges Firmenimperium geschaffen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein „Es wird so gut werden“, hat er einem Moderator des Fernsehsenders NBC versprochen. „In vier Jahren werden Sie mich interviewen und Sie werden sagen: Sie haben einen tollen Job gemacht, Mister President.“ Das ist Originalton des Republikaners Trump, wenn er einen seiner maßvolleren Momente hat. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



5 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Sonst klingt das so: „Ich werde der beste Präsident in Sachen Arbeitsplätze sein, den Gott erschaffen hat.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein „The Donald“ – der Spitzname für das Alphatier – war noch nie für Bescheidenheit bekannt. Nicht umsonst hat es der Mann mit der berühmten blonden Föhnfrisur als Immobilienmogul und TV-Reality-Star zum Multimilliardär gebracht. Gern und oft rühmt er sich selbst als jemand, bei dem man weiß, woran man ist. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dazu gehört dieser Satz: „Ich bin gut.“ Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dass Großspurigkeit zu seinem Markenzeichen geworden ist, stört Trump nicht. Sie sichert ihm die Aufmerksamkeit, die er will. Auch im Rennen ums Weiße Haus, bei dem ihn seine Tochter Ivanka (l.) und seine Frau Melania (r.) selbstredend unterstützen. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Und so tönt und holzt der Ex-Demokrat, Ex-Unabhängige und Ex-Präsidentschaftsbewerber der Reform Party jetzt als rechtskonservativer Populist um sich. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



10 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Die Medien sind fassungslos – und fasziniert zugleich. Trump sei größenwahnsinnig, heißt es in Kommentaren. Ein Napoleon. Der Putin Amerikas. Ein Clown. Vulgär. Grell. Aber kein Sender will und kann an ihm vorbei. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dieser Mann kenne keine Grenzen, schreibt da nicht nur das konservative „National Journal“. Aber trotz aller harschen Urteile würde niemand Trump absprechen, dass er einen scharfen Verstand und unternehmerische Gewitztheit besitzt. Seine Karriere spricht für sich. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Geboren wurde Trump am 14. Juni 1946 in New York als viertes von fünf Kindern der Eheleute Frederick und Mary Trump. Donald war schon als Junge selbstbewusst und nicht leicht zu zähmen. So schickten ihn die Eltern mit 13 auf eine Militärakademie. Dort glänzte er, studierte dann an der Fordham University und University of Pennsylvania und machte seinen Wirtschaftsabschluss. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Vater Fred Trump, Sohn des 1885 aus dem pfälzischen Kallstadt in die USA eingewanderten Friedrich Trump, verdiente selber in der Baubranche Millionen, und Donald stieg nach dem Studium in das Geschäft ein, das Großvater Friedrich und seine Frau Elizabeth gegründet hatten. Foto: GettyImages Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein 1974 wurde Donald Trump Präsident des Unternehmens, das er in Trump Organization umbenannte. Es folgten Investitionen in diverse Hotels, Casinos und Luxus-Apartment-Gebäude. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



15 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Zusätzlich reich machten ihn Rechte an Miss-Wahlen (Trump zeigt sich hier 2013 mit diversen Missen im Trump Tower in New York City), seine Rolle in der TV-Reality-Show „The Apprentice“, aus der später die Serie „The Celebrity Apprentice“ erwächst. Dazu kommen ... Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... mehrere Biografien und eigene Möbel- und Modemarken. Aber es lief... Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ...nicht alles glatt: In vier Fällen musste er Insolvenz anmelden, konnte jedoch jedes Mal erfolgreich umstrukturieren. Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Das Magazin „Forbes“ siedelt sein Vermögen bei vier Milliarden Dollar an, er selbst sagt, er besitze mehr als zehn Milliarden Dollar. Laut Teilen einer Steuererklärung Trumps, die die „New York Times“ veröffentlichte, gab Trump 1995 einen Verlust von knapp einer Milliarde Dollar an, was ihn für bis zu 18 Jahre von Steuern befreit hätte. Entgegen der Gepflogenheit amerikanischer Präsidentschaftskandidaten, ihre Steuererklärungen zugänglich zu machen, hat Donald Trump freiwillig noch keine Dokumente veröffentlicht. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Auch Trumps drei Ehen mit glamourösen Frauen und die bisher zwei Scheidungen sorgten für Schlagzeilen. 1977 heiratete er das tschechische Model Ivana Zelnickova – die Ehe hielt nicht, aber sie schafften es zusammen ins New Yorker Wachsfigurenkabinett. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



20 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit Ivana hat Trump drei Kinder: Ivanka, heute Ex-Model und Geschäftsfrau, und die Söhne Donald junior und Eric. Nach einer von spektakulären Kontroversen begleiteten Trennung und Scheidung von Ivana ... Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... ehelichte Trump 1993 die Schauspielerin Marla Maples, mit der er vorher eine lange Affäre hatte. Foto: GettyImages Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit Marla Maples hat Trump die Tochter Tiffany. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein 1997 ging auch diese Verbindung in die Brüche. Ehefrau Nummer 3... Foto: imago/Levine-Roberts Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... wurde 2005 das slowenische Model Melania Knauss. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



25 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit dem gemeinsamen Sohn Barron begleitete Melania Donald Trump zur Enthüllung seines Sterns auf Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Als Donald Trump Melania vor den Traualtar führte, gehörte Hillary Clinton zu den Gästen, heute demokratische Präsidentschaftskandidatin. Einst von Trump hochgelobt, auch noch als Außenministerin, hat er heute nur Schlechtes über sie zu sagen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Auch das ist augenfällig an Trump: Er hat seine Meinungen oft und krass geändert. Abtreibung, Steuern, Gesundheitsreform oder Waffengesetze – manchmal klang Trump eher wie ein Liberaler als wie der Erzkonservative, der er heute sein will. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Der Golfspieler und ... Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... Ehrendoktor der Robert Gordon Universität im schottischen Aberdeen beeindruckt seine Anhänger mit seinen markigen Sprüchen. Viele Experten sehen in ihm allerdings eine große Gefahr. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



30 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Trump ist einfach Trump. Auf Nachfragen geht er oberflächlich ein – dann ist er rasch wieder bei seinem Lieblingsthema: ihm selbst. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein So will er eine wirklich „schöne Mauer“ an der Grenze zu Mexiko bauen lassen, um die illegalen Einwanderer fernzuhalten. „Wenn man sie Trump-Mauer nennt, muss sie schön sein“, sagt er. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Er hat alle Skandale im Wahlkampf überstanden. Am 9. November hat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und ist somit zum Nachfolger Barack Obamas gewählt. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Welche Politik hat die EU von Präsident Trump zu erwarten?

Trump hat dazu wenig gesagt und man kennt ihn in Brüssel auch nicht: Nach Angaben der EU-Kommission gab es im Wahlkampf keine Kontakte zum Kandidaten. Der Politikwissenschaftler Thomas Wright attestiert Trump aber tiefe Skepsis gegen die bisherige Außen- und Bündnispolitik der USA. US-Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg haben die EU als großes Einigungsprojekt gewürdigt und gefördert. Trump ätzte im Juli, die Gemeinschaft sei nur gegründet worden, um „die USA beim Geldverdienen auszustechen“. Insgesamt dürfte die Distanz zu Europa wachsen. Der Republikaner formulierte seine Priorität in einer Grundsatzrede ganz klar: „Amerika zuerst wird das große und überragende Thema meiner Regierung sein.“

Wie steht es nun um das Handelsabkommen TTIP?

Trump lehnt Globalisierung und Freihandel grundsätzlich ab, und das bedeutet wohl: TTIP ist tot. Allerdings spielte das geplante US-Freihandelsabkommen mit der EU, das 45 Prozent des globalen Handels und ein Drittel der globalen Wirtschaftskraft umfassen würde, im Wahlkampf fast keine Rolle, wie die Denkfabrik European Policy Centre analysiert. Anders als Freihandelszonen mit Niedriglohnländern tauge der geplante Pakt mit Europa nicht zur „Dämonisierung“. Es gibt also keine wirklich eindeutige Festlegung und somit Hintertürchen für TTIP – allerdings wohl nur theoretisch.

Gibt Trumps Wahl europäischen Rechtspopulisten Auftrieb?

Das wird zumindest befürchtet. Die Rückbesinnung aufs Nationale, auf Eigen- und Einzelinteressen treibt auch in europäischen Ländern große Minderheiten um, so etwa in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Ungarn und auch in Deutschland. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wertete die US-Wahl deshalb als Weckruf. „Wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen stärker aufnehmen und seriös und sachlich darauf reagieren. Wir dürfen das Feld nicht den Radikalen in aller Welt überlassen.“ Doch gilt auch: Wenn die US-Regierung unter Trump weltweit weniger aktiv ist, wächst der EU global mehr Gewicht zu. Und das könnte ein Anreiz sein, sich zusammenzuraufen, ob nun in Verteidigungs-, Wirtschafts- oder Migrationsfragen. Nach der Wahl ließen die Reaktionen der Rechtspopulisten dann auch nicht lange auf sich warten.

Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9. November 2016

GEFELICITEERD @realDonaldTrump !!



Een historische overwinning! Een revolutie!



Ook wij zullen ons land teruggeven aan de Nederlanders! pic.twitter.com/mpNetaYPPO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 9. November 2016

Wann kommt Trump zum ersten Mal nach Europa?

Zur Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiers in Brüssel soll es in der ersten Hälfte 2017 ein Gipfeltreffen geben. Seine Teilnahme könnte Trump mit Besuchen in anderen EU-Hauptstädten verbinden. (dpa)