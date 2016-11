„Rot-Grün-Rot scheitert nicht an mir“

Misstöne prägen die Szene vor dem Grünen-Parteitag, der am Freitag in Münster beginnt. Parteichef Cem Özdemir, der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden will, ärgert sich über den anhaltenden Streit, etwa um die Vermögensbesteuerung. Mit Özdemir sprachen Jochen Gaugele und Alexander...