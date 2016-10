Die Nähe zu den Lesern als großer Vorteil

Der Hauptpreis ging an drei sächsische Zeitungen, die Freie Presse, die Sächsische Zeitung und die Leipziger Volkszeitung, für das Projekt „Ambulant operieren. So zufrieden sind Patienten in Sachsen.“

Glaubwürdig müssen Lokalzeitungen sein. Darüber waren sich am Sonntag alle Redner bei der Festveranstaltung zur Verleihung des Deutschen Lokaljournalistenpreises einig. Auch unsere Zeitung erhielt eine Auszeichnung für das Aufreger-Portal Alarm38.

Um den Leser zu überzeugen, dafür hätten gerade lokale Zeitungen eine besondere Chance: die Nähe zum Leser. Dies sagte Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, die den Preis vergibt: „Nirgendwo gibt es so viel Kontakt zum Leser, das erzieht zur Sorgfalt.“ Das sei aber auch Verpflichtung: So könnten und müssten Zeitungen vor Ort den Lesern auch die großen Themen näherbringen. Er betonte diese Rolle bei den Flüchtlingsfragen. Die Lokalzeitungen könnten die Chancen, aber auch die Herausforderungen vor Ort ansprechen. Gibt es genügend Unterkünfte? Wie klappt die Eingliederung in den Arbeitsmarkt? Dies müssten die lokalen Medien erläutern. Pöttering fand deutliche Worte. Der frühere Präsident des Europäischen Parlaments stellte heraus, dass es ein Armutszeugnis für die EU sei, wenn sie sich nur mit Stacheldraht und Wasserwerfern zeige, aber Probleme in Afrika nicht in den Blick nehme. Und er sprach davon, dass Deutschland und die EU nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen könnten, aber Menschen, die vor Krieg fliehen, helfen müssten.

Nachdenklich gab sich auch der frühere Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Wolfgang Böhmer. In seiner Festrede zeigte er auf, dass die Glaubwürdigkeit etwa für Politiker, Journalisten und Mediziner das wichtigste Gut sei. Und er führte aus, dass viele in diesen Feldern übereilt angegriffen würden. Politiker etwa müssten meist Koalitionen eingehen, sie könnten gar nicht alle ihre Wünsche durchsetzen. Journalisten dagegen müssten immer auch etwas vereinfachen und zuspitzen. Gerade für Lokalzeitungen sei es wichtig, nicht zu skandalisieren – und doch spannend zu schreiben. Und Mediziner müssten sich an Vorgaben halten, die etwa zu längeren Wartezeiten führten.

Böhmer arbeitete lange Jahre als Arzt in einem Krankenhaus – und sorgte damit persönlich für die Verbindung zum Hauptpreisträger: Die drei sächsischen Zeitungen Freie Presse, Sächsische Zeitung und Leipziger Volkszeitung hatten gemeinsam ein Projekt umgesetzt: „Ambulant operieren. So zufrieden sind Patienten in Sachsen.“ Die große Umfrage unter den Patienten im Bundesland, die wissenschaftliche Auswertung und die Präsentation in der Zeitung überzeugten die Jury. Gemeinsam hätten sie – so die Begründung ein datenjournalistisches Projekt geschaffen, das seinesgleichen suche.

Der Service für die Leser stand auch im Mittelpunkt der Entscheidung in der Kategorie Interaktion. Hier ging der Preis an unsere Zeitung für das Aufreger-Portal Alarm38. Juryvorsitzende Heike Groll betonte in ihrer Laudatio die wichtige Funktion, die die Zeitung hier für die Leser übernehme. Egal, ob es um vermüllte Spielplätze oder Verkehrschaos gehe – wer sich ärgere, meldet dies ganz schnell und einfach per PC, Tablet oder Smartphone. „Die Redaktion nimmt die Beschwerden auf, hakt bei den zuständigen Stellen nach und sorgt dafür, dass nichts versandet“, sagte Groll und ging auch darauf ein, dass dies nicht allen Kommunen und Behörden gefalle. Doch der Einsatz moderner Medien, um die Probleme der Leser zu lösen oder zumindest öffentlich zu machen, komme sehr gut bei den Lesern an. Die Jury war ebenfalls begeistert und vergab den Preis dafür.

Groll freute sich, dass alle Preisträger etwas gemeinsam hätten: Sie experimentierten mit neuen journalistischen Formen, stellten den Dialog in den Mittelpunkt und enthielten sich der Besserwisserei. Und Groll betonte, dass die Nähe zum Leser für Journalisten im Lokalen am größten sei. Ihre Aussagen seien oft leicht überprüfbar. Informieren, Öffentlichkeit herstellen, dadurch Vorurteilen und gefühlten Wahrheiten begegnen – darin liege seit jeher die Stärke von Lokalzeitungen. Und sie könnten diese Stärke auf Dauer nur erhalten, wenn sie auch den Mut hätten, neue Wege zu gehen. Um Themen gut in den Blick zu nehmen, um zu überraschen, vor allem aber um die Leser zu überzeugen und um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, auch dank des Vertrauens in die Redakteure und die Zeitung vor Ort. Da war es wieder, das große gemeinsame Thema: die Glaubwürdigkeit.

MEHR ZUM PREIS Der Deutsche Lokaljournalistenpreis gilt als „Oscar“ für Lokaljournalisten. Er wird seit 1980 vergeben. Die Preisträger in diesem Jahr waren neben den Gewinnern aus Sachsen (Freie Presse, Sächsische Zeitung und Leipziger Volkszeitung) und unserer Zeitung die Süddeutsche Zeitung (Zweiter Preis für „Stadt der Frauen und Preisträger bei den Volontärsprojekten mit „Unter 30“), die Neue Presse Hannover (Serie „Geflüchtet. Geblieben. Geschafft“, Kategorie Integration), der Zeitungsverlag Waiblingen (Serie „Die Flüchtlinge kommen“, Kategorie Integration), die Berliner Morgenpost (Digitalprojekt „M29 – Berlins Buslinie der großen Unterschiede“, Datenjournalismus), die Nürnberger Nachrichten (Wochenendmagazin „Samson“, Digitale Innovation), der Express („Serie „Kölns letzte Kriegstage“, Geschichte), die Mitteldeutsche Zeitung (Serie „Lebens(T)räume“, Wohnen), der Vilshofener Anzeiger (Konzept Kurz-Interviews, Alltag), der Südkurier (Serie „Heimathelden“, Menschen) und die Westfalenpost („Was braucht Hagen„, Kommunalpolitik). Für Volontärsprojekte wurden zudem die Pforzheimer Zeitung (Projekt „Azubi des Monats“) und die Rhein-Zeitung (Serie „Gut bei Stimme – Auf den Flügeln des Gesangs“) geehrt.

Roth, Thomas