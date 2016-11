Leitartikel zur US-Wahl: Aus einem fremden Land

Frank Zappa, der ein musikalisches Universalgenie und Amerikas bissigster Satiriker seit Mark Twain war, hätte in dieser Nacht viel neues Material gefunden. Amerika hat Donald Trump zum Präsidenten gewählt - einen Mann, der Wahlkampf mit den Mitteln eines reaktionären Fernsehpredigers führte.

Ist Amerika verrückt geworden? Bei sehr oberflächlicher Betrachtung ist für uns Europäer kaum nachvollziehbar, dass die Wähler so viel Macht in die Hände eines ökonomischen Hasardeurs legt, dessen Weltbild deutlich rassistische und sexistische Züge trägt. Der Wahlsieg Donald Trumps wirkt wie die Nachricht aus einem fremden Land.

Erste Analysen scheinen zu belegen, dass er vor allem dort Erfolg hatte, wo Amerika in Not ist. Gottes eigenes Land hat in den acht Obama-Jahren schwere wirtschaftliche Rückschläge erlebt. Die Mittelschicht steht in den meisten Bundesstaaten unter Druck, die sozialen Spannungen sind weiter gestiegen in einem Land, das von sozialen Sicherungssysteme nach europäischem, gar deutschem Muster weit entfernt ist. Das gab Trumps Beschwörungen der Selbstheilungskräfte starke Resonanz. Hier hoffen offenbar viele auf den starken Mann, der Amerika wieder groß macht. Hier erscheint Trumps Plan eines Mauerbaus an der mexikanischen Grenze als Sinnbild dafür, dass sich die Vereinigten Staaten gegen alle Fährnisse der bösen Außenwelt abschotten könne.

Die panikartigen Reaktionen an den Börsen zeigen, dass der ökonomische Sachverstand der westlichen Führungsmacht nicht an die Segnungen des Protektionismus glaubt. Viele fürchten die Unsicherheit, die Trumps irrlichterndes Temperament bringt. Ganz sicher wird Trump die Verschiebung der globalen ökonomischen Gewichte nicht außer Kraft setzen können.

Trumps Wahl erscheint denn auch als Verzweiflungstat von Bürgern, die Amerikas Politik als inkompetent und korrupt erleben. Die Partei des Wahlsiegers hat daran erhebliche Mitschuld. Die Republikaner setzten Obama per Dauerblockade matt, auch sie gehören zu dem System, das Trump unablässig attackierte. Dies ist deshalb kein Wahlsieg der Republikaner, sondern ausschließlich des Donald Trump.

Hillary Clinton hat die Amerikaner offenbar nicht davon überzeugt, dass sie für mehr stehen könnte als für ein "Weiter so". Trump stellte sie in die Ecke des nicht vertrauenswürdigen Establishments - und dort passte sie ja auch hin, mit all ihren großen und kleinen Affären. Die FBI-jüngsten Manöver mögen ihr den Rest gegeben, aber das Misstrauen reicht tiefer. Viele Amerikaner haben die Whitewater-Manipulationen nicht vergessen.

Mit Trump werden schwere Zeiten für die internationalen Beziehungen anbrechen - keineswegs nur auf der atlantischen Seite. Auch in Asien herrscht große Sorge, dass dieser Mann versuchen könnte, mit Strafzöllen und Kanonenbooten Politik zu machen.

Die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm kommen könnte, speist sich aus mehreren Tatsachen. Trump ist ein großer Polemiker, aber kein Politikstratege. Er wird die Grenzen seiner Macht rasch zu spüren bekommen. Im Inneren: Er konnte gegen das System die Wahl gewinnen, aber er wird nicht gegen das System regieren können. Trumps Schwarzweißmalerei setzt auch nicht die Gesetze der Ökonomie außer Kraft. Im Äußeren: Auch ein Präsident Trumpf wird Partner brauchen. Vor allem seinen Gesprächspartnern im westlichen Bündnis sind Besonnenheit und ein gerader Rücken zu wünschen.