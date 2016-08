Unbekannter gibt sich als Kripobeamter aus

2016-08-29T14:42:00+0200

Osterode Die Polizeidienststelle in Osterode warnt vor betrügerischen Telefonanrufen.

Die Polizei Osterode warnt vor betrügerischen Telefonanrufen, in denen ein Unbekannter versucht, persönliche Daten der Angerufenen zu erhalten.

Ende vergangener Woche meldeten sich sieben Bürgerinnen und Bürger aus Osterode bei der örtlichen Polizeidienststelle und gaben übereinstimmend an, dass sie einen Anruf von einer Person erhalten haben, die sich als Mitarbeiter der Kripo Osterode vorstellte.

Auf Hochdeutsch teilte der Betrüger mit, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche in Häuser gegeben habe. Täter seien schon festgenommen worden. Bei diesen Einbrechern seien Kopien der Bundespersonalausweise der Angerufenen und der Hinweis, dass diese Hausbewohner alleinstehend seien, gefunden worden. Zusätzlich kam der Hinweis, Fenster und Türen zu schließen.

Verwirrend ist zudem, dass auf dem Telefondisplay die Nummern 055110 oder 05522110 abgelesen wurden. Die Nummer 110 ist ausschließlich dem Polizeinotruf vorbehalten. Niemals werden Anrufe vonseiten der Polizei mit dieser Notrufnummer getätigt.

Die Ermittler der Osteroder Polizei gehen davon aus, dass der Anrufer in den Gesprächen sensible persönliche Daten erlangen wollte oder möglicherweise einen persönlichen Kontakt zur weiteren „Klärung“ vorbereitete.

Ziel dieser Masche ist es in der Regel, an das Bargeld oder auch an Wertsachen zu gelangen.

Die Polizei rät

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Die Polizei rät bei Telefonanrufen und bei Gesprächen an der Haustür: Keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen (wie Telefonnummer, Adresse, Kontoverbindungen, Geheimzahl, PIN usw.) preiszugeben und niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung zu machen, grundsätzlich misstrauisch zu sein und sich unter keinen Umständen verleiten zu lassen, Geld oder Wertsachen von der Bank oder aus Wertfächern zu holen, bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten Name und Dienststelle zu erfragen und sich durch einen Rückruf bei der örtlichen Polizei oder unter der Notrufnummer 110 über die Richtigkeit des Anrufes zu informieren. „Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen“, so ein Sprecher der Polizei.