Polizei schnappt Raser – zweimal ist der Lappen weg

Die Polizei kontrollierte das Tempo der Verkehrsteilnehmer an Unfallschwerpunkten. So maßen die Beamten am Montag zwischen 10 und 11.30 Uhr die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 431 zwischen Dorste und Förste. In diesem Bereich sind 70 km/h erlaubt. Die Osteroder Polizisten stellten hier insgesamt fünf Verstöße fest. Die maximal gefahrene Geschwindigkeit betrug 111 km/h – 41 mehr, als erlaubt.

Bereits zwischen Freitag 18 Uhr und Samstagmorgen 2 Uhr maß die Polizei auf der B 243 in Höhe Badenhausen die Geschwindigkeit. Dort herrscht ein Tempolimit von 100 km/h. Bei 1 Grad Celsius und nasser Fahrbahn wurden 56 Verstöße festgestellt. In der Nacht hatte ein Verkehrsteilnehmer die Witterungsverhältnisse offenbar nicht erkannt und fuhr mit 146 km/h durch die Messstelle, so die Polizei. Den Führerschein dürfte auch dieser Autofahrer erst mal los sein. mh