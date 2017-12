Diebe klauen Mülltonnen aus Garten

Am Sonntagmorgen stellte ein Osteroder fest, dass unbekannte Täter seinen frei zugänglichen Garten in der Bahnhofstraße betreten hatten. Hier entwendeten sie in der vergangenen Woche zwei Mülltonnen, eine Gartenbank, einen Gartenstuhl sowie 0,5 m³ Brennholz. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 325 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

