Mann bedrängt Reisende am Bahnhof Osterode

Wie die Polizei jetzt meldet, wurde eine Frau aus Bad Lauterberg am 2. Dezember im Wartebereich des Bahnhaltepunkts Osterode-Mitte bedrängt.

Die 44-Jährige setzte sich gegen 11.30 Uhr mit ihrem Reisegepäck auf eine Wartebank. Dort saß in der Nähe ein Mann. Dieser fasste aus nicht erkennbaren Gründen zunächst das Gepäck der Frau an. Als diese dann wegging, folgte der Mann ihr und näherte sich dem Opfer. Dabei berührte er sie.

Er wurde mehrfach und deutlich aufgefordert, die Frau in Ruhe zu lassen und zu gehen. Eine ältere Dame, die sich ebenfalls am Bahnsteig aufhielt, bemerkte die Situation, kam dem Opfer zu Hilfe und ging den Täter ebenso lautstark an.

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, hat kurze, schwarze, leicht wellige Haare. Er war mit einer Jeanshose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die ältere Dame, die später in Herzberg den Zug verließ, oder andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.