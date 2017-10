Briefwahl ist noch bis Freitag möglich

Briefwahl ist in den meisten Rathäusern noch bis Freitag, 13. Oktober, möglich. In Osterode ist das Briefwahllokal im Bürgerbüro im Rathaus zu finden. Es hat am Freitag bis 13 Uhr geöffnet. Mitzubringen ist der Personalausweis. Ein Dritter kann in Ausnahmefällen als Hilfsperson in Anspruch genommen werden, und zwar bei Hilfsbedürftigkeit des Wählers.

Im Osteroder Rathaus ist Briefwahl aber nur für die in Osterode Wahlberechtigten möglich – Auswärtige können dort nicht wählen. Sie müssen ihr jeweiliges Rathaus aufsuchen.

Die Stimmabgabe kann im Briefwahllokal erfolgen, die Unterlagen können aber auch mitgenommen werden. Werden die Wahlunterlagen mit nach Hause genommen, müssen diese allerdings bis Sonntag, 18 Uhr, im Kreishaus in Göttingen vorliegen – nicht im Osteroder Rathaus oder einem Wahllokal. Dafür müssen die Wahlberechtigten selbst sorgen. mb