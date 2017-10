Täter entwenden Rohre und drei Fensterläden

Osterode Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Jugendstil-Villa im Gipsmühlenweg gemeldet, die zu kulturellen Zwecken genutzt wird. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Abdeckung eines Kellerloches. Nach dem Einstieg in den Keller erfolgte kein weiterer Zugang im Gebäude. Im Außenbereich entwendeten die Täter Zierpflanzkübel, 2 Kupferfallrohre, eine Wasserpumpe sowie drei Fensterläden. Der Schaden beläuft sich auf 1 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

