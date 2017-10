1 400 Euro für Schulprojekte gespendet

Osterode Vergangene Woche konnten die Schulleiter und Fördervereinsvorsitzenden der Schulen im Landkreis Spenden bei KKT in Lerbach entgegennehmen. Während des diesjährigen Beach-Cups gab es am Martin-Luther-Platz einen Aktionpark von der Rats-Apotheke Osterode. Dabei ließ sich mit sportlichen Spielen an...