Osterode An Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen erfolgen zusätzliche Geschwindigkeitsmessungen mit dem „Enforcement-Trailer“.

An diesen Orten will der Landkreis verstärkt blitzen

Aus Gründen der Unfallprävention verstärkt der Landkreis Göttingen die Verkehrsüberwachung. An ausgewiesenen Unfallschwerpunkten und bekannten Gefahrenstellen werden im Zeitraum noch bis zum 9. November in Absprache mit der Polizei zusätzliche Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen.

Zum Einsatz kommt ein sogenannter „Enforcement-Trailer“, auf dem sich ein bewährtes Geschwindigkeitsmessgerät befindet. Die teilstationären Geschwindigkeitsmessanlagen gehören in Frankreich oder in der Schweiz schon länger zum Straßenbild. In Deutschland ist die Verbreitung bisher eher gering. Mit dem im Trailer eingebauten Gerät kann mehrere Tage rund um die Uhr gemessen werden. Bei Bedarf ist der Trailer unkompliziert von Standort zu Standort zu transportieren. Der ungewöhnliche Trailer ist gepanzert und mit einem Alarmmelder ausgestattet.

Einzelne Einsätze des Trailers: bis 16. Oktober im Bereich der Stadt Hann. Münden; 16. bis 20. Oktober im Flecken Bovenden; 20. bis 25. Oktober im Gebiet Gieboldehausen; 25. bis 30. Oktober im Bereich Gleichen; 30. Oktober bis 3. November im Bereich Seulingen; und vom 3. bis 9. November im Zuständigkeitsbereich der Stadt Osterode.

Parallel erfolgt die herkömmliche Verkehrsüberwachung wie gewohnt.