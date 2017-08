16 junge Leute starten in Ausbildung

Die im eigenen Haus ausgebildeten Fachkräfte sind für Harz Energie von unschätzbarem Wert: An den Schaltstellen des Unternehmens halten sie den Betrieb am Laufen und bilden ihrerseits wieder Nachwuchs aus. Erstmals lernen gleichzeitig 37 Auszubildende einen Beruf bei Harz Energie – so viele wie...