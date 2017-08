Orgel wurde vielfach repariert und saniert

Nach siebenjähriger Planungs- und Umsetzungsphase ist es so weit: Am morgigen Sonntag, 6. August, wird die Engelhardt-Orgel der Lerbacher Kirche in einem Gottesdienst wieder ihrer Bestimmung übergeben. Die Orgel – und auch die Lerbacher Kirche – blicken auf eine bewegte Geschichte zurück. ...