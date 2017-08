Achtung, Autofahrer: Heute beginnt bei uns wieder die Schule

Heute fängt in Niedersachsen wieder die Schule an. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres strömen ab Samstag auch Hunderte von Erstklässlern auf die Straßen, für die nicht nur die Schulbank, sondern auch die Teilnahme am Straßenverkehr neu und ungewohnt sind.

Auf dem Weg zur Schule müssen sich die ABC-Schützen meist zum ersten Mal allein zwischen Autos, Bussen, Zebrastreifen und Co. zurecht finden. Das bedeutet eine große Gefahr für die Kinder und erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern. Augen auf und Fuß vom Gas – diese Regel sollte deshalb beherzigt werden.

Kinder werden aufgrund ihrer Körpergröße leicht übersehen und müssen sich oft zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos vortasten, um den Straßenverkehr einsehen zu können.

Außerdem besteht bei Kindern immer die Gefahr, dass sie stolpern und auf die Straße stürzen. Besonders in der Nähe von Schulen und Wohngebieten sollte Verkehrsteilnehmer daher besonders achtsam sein.