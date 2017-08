Laufender Keiler wird eingeweiht

Osterode Die Jägerschaft Osterode am Harz im Kreis Göttingen wird am Freitag, 11. August, ab 15 Uhr auf dem Schießstand Aschenhütte den neuen „Laufenden Keiler“ einweihen. Am Samstag, 12. August, wird dort dann in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum bereits traditionellen „Tag der offenen Tür“ geladen.